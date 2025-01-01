Facebook Instagram Linkedin Pinterest Twitter Youtube

Σεμινάριο Συγγραφής Παραμυθιού

Σεμινάριο Συγγραφής Παραμυθιού

Webinars
Σεμινάριο Γραφής: Writing Therapy

seminario-dimiourgikis-grafis-melina-tanagri

Η Μελίνα Τανάγρη στο Μικρό Πολυτεχνείο

Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής

Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής: Η Κλασική Συνταγή

Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής Αρχαρίων

Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής Αρχαρίων

seminario-dimiourgikis-grafis-viomatiko-keimeno

Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής: Το Βιωματικό Κείμενο

seminario-dimiourgikis-grafis-texnikes-afigisis

Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής αρχαρίων: Τεχνικές Αφήγησης

seminario-mythoplasias

Σεμινάριο Μυθοπλαστικής Γραφής: 8 μοτίβα της παγκόσμιας Λογοτεχνίας

seminario-dimiourgikis-grafis-psychografima

Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής: Το Ψυχογράφημα

seminario-theatrikon-monologon

Σεμινάριο Θεατρικών Μονολόγων

seminario-grafis-crime-fiction-mystery

Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής: Fiction, Crime & Mystery

Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής

Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής: Κώδικες Μυθοπλασίας

seminario-istorias-tis-texnis

Σεμινάριο Ιστορίας της Τέχνης – Το Εικαστικό Αλφάβητο

seminario-diakosmisis-interior-design

Σεμινάριο Διακόσμησης & Interior Design

seminario-arithmologias

Σεμινάριο Αριθμολογίας

Σεμινάριο Στιχοποίησης

Σεμινάριο Στιχοποίησης: Τραγούδια στο φως

seminario-dimiourgikis-grafis-beket

«Καλώς ορίσατε κύριε Μπέκετ» Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής

seminario-grafis-poiisis-nikos-zoudiaris

Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής & Ποίησης με τον Νίκο Ζούδιαρη

Σεμινάριο Ορθοφωνίας

Σεμινάριο Ορθοφωνίας και Public Speaking Masterclass

seminario-anapalaeosis-anakyklosis

Σεμινάριο Αναπαλαίωσης και Ανακύκλωσης Επίπλου

seminario-podcast

Σεμινάριο Ραδιοφωνικού Ντοκιμαντέρ (Podcast)

seminario-nlp-dimiourgiki-grafi

Σεμινάριο Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP) και Δημιουργικής Γραφής

seminario-stichourgikis-alfavitos-stichou

Σεμινάριο Στιχουργικής: Η Αλφάβητος του Στίχου

Εργαστήριο Αυτόματης Γραφής

Η Λίνα Νικολακοπούλου στο Μικρό Πολυτεχνείο

Σεμινάρια Τέχνης δια ζώσης

seminario-fotismon-theatrou

Σεμινάριο Φωτισμών Θεάτρου

Ανά Ημέρα Διεξαγωγής
seminario-ypokritikis-archarion

Σεμινάριο Υποκριτικής αρχαρίων – Μονόλογοι

Ανά Ημέρα Διεξαγωγής
Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής

Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής: Η Κλασική Συνταγή

seminario-dimiourgikis-grafis-viomatiko-keimeno

Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής: Το Βιωματικό Κείμενο

seminario-mythoplasias

Σεμινάριο Μυθοπλαστικής Γραφής: 8 μοτίβα της παγκόσμιας Λογοτεχνίας

seminario-fotografias

Σεμινάριο Φωτογραφίας Αρχαρίων

Ανά Ημέρα Διεξαγωγής
seminario-makeup

Σεμινάριο Make-Up: Η τέχνη της Προσωπικότητας

Ανά Ημέρα Διεξαγωγής
Σεμινάριο Κοπτικής Ραπτικής Αρχαρίων

Σεμινάριο Κοπτικής Ραπτικής Αρχαρίων

Ανά Ημέρα Διεξαγωγής
seminario-arithmologias

Σεμινάριο Αριθμολογίας

seminario-stixourgikis-viomatiko-tragoudi

Σεμινάριο Στιχουργικής: Το Βιωματικό Τραγούδι

Ανά Ημέρα Διεξαγωγής
seminario-ikastikou-kosmimatos

Σεμινάριο Εικαστικού Κοσμήματος με 6 διάσημες τεχνικές

Ανά Ημέρα Διεξαγωγής
seminario-personal-styling

Σεμινάριο Personal Styling

Ανά Ημέρα Διεξαγωγής
Σεμινάριο Στιχοποίησης

Σεμινάριο Στιχοποίησης: Τραγούδια στο φως

seminario-fotografias-ekthesi

Σεμινάριο Φωτογραφίας με στόχο Ομαδική Έκθεση

Ανά Ημέρα Διεξαγωγής
seminario-grafis-poiisis-nikos-zoudiaris

Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής & Ποίησης με τον Νίκο Ζούδιαρη

seminario-zografikis

Σεμινάριο Ζωγραφικής – Σπουδή στο Χρώμα

Ανά Ημέρα Διεξαγωγής
seminario-fashion-design

Fashion Design Exclusive Lessons

Ανά Ημέρα Διεξαγωγής
seminario-ermineia-sto-tragoudi-dimitra-galani

Η Δήμητρα Γαλάνη στο Μικρό Πολυτεχνείο – Η ερμηνεία στο τραγούδι

Ανά Ημέρα Διεξαγωγής
seminario-viomatikou-theatrou

Σεμινάριο Βιωματικού Θεάτρου

Ανά Ημέρα Διεξαγωγής
seminario-stichourgikis-alfavitos-stichou

Σεμινάριο Στιχουργικής: Η Αλφάβητος του Στίχου

Εργαστήριο Αυτόματης Γραφής

Η Λίνα Νικολακοπούλου στο Μικρό Πολυτεχνείο

seminario-stichourgikis-dimitra-galani

Masterclass Στιχουργικής – Reunion

Σεμινάρια Δημιουργικής Γραφής

Σεμινάρια Μουσικής / Μικρό Μουσικό Σχολείο

Pocket Theatre & Back Stage Theatre Seminars

Εικαστικά Σεμινάρια - Ψηφιακά Σεμινάρια

Σεμινάρια Θεάτρου - Κινητογράφου

