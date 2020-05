Ποιο σας Ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε στο άμεσο μέλλον:

Μελλοντικά Σεμινάρια Αριθμολογία Αφηγηματικό Coaching Αφήγηση Παραμυθιού on line Βιωματικό Cyber Theatre on line Διακόσμηση & Interior Design Εργαστήριο Montage Εργαστήριο Video Art Έξι Μικρές Ιστορίες Τέχνης Η Λίνα Νικολακοπούλου στο Μικρό Πολυτεχνείο Θεατρικό Παιχνίδι On Line Ιστορίας Κινηματογράφου On Line Κοπτική Ραπτική Web Μικρή Λογοτεχνική Φόρμα: Αφήγημα Μπονζάι Μουσικό Web Radio Παύλος Παυλίδης School of Lyrics Σκηνογραφία με πρακτική σε Παράσταση Στιχουργική: Ύφος και Τεχνική Φωτογραφία Αρχαρίων Unlock με τη Σύσση Καπλάνη Βιβλίο Unlock με τη Σύσση Καπλάνη Ραδιόφωνο Virtual BooklaB Filmschool: Ταχύρυθμο Εργαστήριο Εικονοληψίας Κινηματογράφου