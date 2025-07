Early Bird Ιούλιος – Αύγουστος 2025

Ξεκινάμε!

Τα νέα μας σεμινάρια με Early Bird προσφορά!

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Μικρό Πολυτεχνείο ανοίγει τη δημιουργική του αυλαία με νέα σεμινάρια για εσένα που θέλεις να εκφραστείς, να συνδεθείς με τον δημιουργικό σου εαυτό, να συναντηθείς με άλλους ανθρώπους με παρόμοια ενδιαφέροντα, να είσαι μέλος μια μεγάλης κοινότητας ή που απλά θέλεις να περάσεις καλά κάνοντας κάτι ευχάριστο.

Με Early Bird έκπτωση στα δίδακτρα έως 20% τώρα είναι η στιγμή να εξασφαλίσεις τη συμμετοχή σου!

Σεμινάρια: Δημιουργική Γραφή, Εικαστικά, Φωτογραφία, Διακόσμηση, Κινηματογράφος, Θέατρο

You name it, we’ ve got it!

Έλα να αποδράσουμε παρέα εύκολα και απλά:

Δημιουργική Γραφή Αρχαρίων

Δημιουργική Γραφή: Κώδικες Μυθοπλασίας

Δημιουργική Γραφή: Η Κλασική συνταγή

Δημιουργική Γραφή: Το Βιωματικό Κείμενο

Μυθοπλαστική Γραφή: 8 μοτίβα της παγκόσμιας Λογοτεχνίας

Fiction, Crime and Mystery

Δημιουργική Γραφή: Το Ψυχογράφημα

Συγγραφή Παραμυθιού

Ιστορία της Τέχνης

Στιχουργική: Το Βιωματικό Τραγούδι

Στιχουργική: Το εξομολογητικό Τραγούδι

Σεμινάριο Φωτογραφίας με στόχο Ομαδική Έκθεση

Σεμινάριο Φωτογραφίας Αρχαρίων

Διακόσμηση

Κοπτική – Ραπτική

Και φυσικά έρχονται και τα επόμενα σεμινάρια…μείνε συντονισμέν@