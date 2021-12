Το Μικρό Πολυτεχνείο προτείνει για την εορταστική και μετά- εορταστική περίοδο δύο αυτοτελή σεμινάρια ΕΥ – ΖΗΝ, από τν ομάδα εισηγητών LESS IS MORE

A’ ΕΝΟΤΗΤΑ

Τετάρτη 29/12/2021, ώρα 19:00 – 21:30

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗ ΣΩΜΑΤΟΔΟΜΗΣΗ

Σκοπός αυτού του αυτοτελούς σεμιναρίου είναι να κατανοήσει ο συμμετέχων

ποιες είναι οι βασικές παράμετροι ενός διατροφικού πλάνου

σχεδιασμένου για ένα καλοσχηματισμένο, δυνατό σώμα*.

Η ΥΛΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

– Η συνηθέστερη παρανόηση

– Κατηγορίες θρεπτικών συστατικών / Μακροθρεπτικά συστατικά

– Θερμίδες και Μεριδοποίηση:

Απλή μέθοδος

Μέθοδοι μεγαλύτερης ακρίβειας

– Σημεία προσοχής

– Παράδειγμα υπολογισμού θερμιδικής πρόσληψης:

για απώλεια λίπους

για αύξηση μυικότητας

– Παράδειγμα διαδικασίας ελαχιστοποίησης του λίπους σε bodybuilder

– Μία απλή, πρακτική και αποτελεσματική οδηγία

*Το σεμινάριο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα.

Ο ολοκληρωμένος και κατάλληλος για τον καθένα διατροφικός

σχεδιασμός εξασφαλίζεται μόνο από ειδικό διαιτολόγο.

Αναμένεται η ενημέρωση για την Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ