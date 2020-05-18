Η Αλφάβητος του Στίχου
Στο Σεμινάριο θα εξεταστούν αναλυτικά τα παρακάτω κλειδιά της Στιχοποίησης:
ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΥΤΟΑΝΑΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΟΣ
ΓΕΦΥΡΑ – ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΙΣ
ΔΙΑΤΥΠΩΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (σύνταξη)
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΜΟΤΙΒΟ) – ΕΝΝΟΙΕΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΤΙΧΟΣ
ΖΕΥΓΑΡΩΤΗ ΡΙΜΑ
ΗΘΟ-ΠΟΙΪΑ
ΘΕΜΑ
ΙΔΕΕΣ
ΚΟΡΥΦΩΣΗ – ΚΡΕΣΕΝΤΟ – ΚΛΙΣΕ
ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ (ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ )
ΜΕΤΡΟ (ΜΕΤΡΗΜΑ)
ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (ασάφεια)
ΞΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΑ (ΡΙΜΑ)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΠΛΟΚΗ – ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΕΙΡΑΓΜΑ – ΠΛΕΚΤΗ ΡΙΜΑ
ΡΕΦΡΑΙΝ – ΡΥΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΤΡΟΦΗ (ΚΟΥΠΛΕ) – ΣΑΣΠΕΝΣ
ΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΥΦΟΣ – ΥΠΑΙΝΙΓΜΟΣ
ΦΛΥΑΡΙΑ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΩΔΗ