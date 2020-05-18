Η Αλφάβητος του Στίχου

Στο Σεμινάριο θα εξεταστούν αναλυτικά τα παρακάτω κλειδιά της Στιχοποίησης:

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  – ΑΥΤΟΑΝΑΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΟΣ

ΓΕΦΥΡΑ – ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΤΥΠΩΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (σύνταξη)

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  (ΜΟΤΙΒΟ) – ΕΝΝΟΙΕΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΤΙΧΟΣ

ΖΕΥΓΑΡΩΤΗ ΡΙΜΑ

ΗΘΟ-ΠΟΙΪΑ

ΘΕΜΑ

ΙΔΕΕΣ

ΚΟΡΥΦΩΣΗ – ΚΡΕΣΕΝΤΟ – ΚΛΙΣΕ

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ (ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ )

ΜΕΤΡΟ (ΜΕΤΡΗΜΑ)

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (ασάφεια)

ΞΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

ΟΜΟΙΟΚΑΤΑΛΗΞΙΑ (ΡΙΜΑ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  – ΠΛΟΚΗ  –  ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑ  –  ΠΕΙΡΑΓΜΑ  – ΠΛΕΚΤΗ ΡΙΜΑ

ΡΕΦΡΑΙΝ – ΡΥΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΤΡΟΦΗ (ΚΟΥΠΛΕ) – ΣΑΣΠΕΝΣ

ΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΥΦΟΣ – ΥΠΑΙΝΙΓΜΟΣ

ΦΛΥΑΡΙΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΩΔΗ



ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εκδηλώνοντας από νωρίς το ενδιαφέρον σας έχετε προτεραιότητα στην κράτηση θέσης. To κάθε ένα από τα εργαστήρια έχει το δικό του κόστος. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Απαιτείται έγκαιρη προκράτηση. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.



ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ