KEYWORDS OF PATRIDA

ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΑΘΗΜΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ 26/3/2025, 8.30 – 10.30 μ.μ.

Το Μικρό Πολυτεχνείο και η Electra Social Company παρουσιάζουν το KEYWORDS OF PATRIDA, ένα πρωτοποριακό εργαστήριο δημιουργικής γραφής που κέρδισε πέρυσι τις εντυπώσεις όταν πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στόχος του; Nα ανακαλύψουμε τη συγγραφική μας ταυτότητα μέσα από την επαφή μας με το «συλλογικό λεξιλόγιο».

Το εργαστήριο περιλαμβάνει δύο δυναμικά στάδια: τη συγγραφή ενός spoken word ποιήματος και την παρουσίασή του μπροστά στο κοινό.

Ξεκινώντας από τους ποιητές που άγγιξαν θεματικές όπως ο τόπος, η μνήμη και η ταυτότητα, αναζητούμε τον τρόπο που οι λέξεις τους συνομιλούν μαζί μας σήμερα. Πώς ηχούν οι φράσεις τους στη δική μας πραγματικότητα; Μπορούμε να βρούμε ένα νέο συλλογικό λεξιλόγιο που να μας εκφράζει πιο άμεσα; Και αν ναι, πώς μπορούμε να μας γνωρίσουμε καλύτερα μέσα από αυτό;

Στο εργαστήριο, οι συμμετέχοντες, ανοίγουν έναν προσωπικό διάλογο με τις αυθεντίες. Συντονίζουν οι Στέλλα Τενεκετζή και Ντέμη Αναγνωστούλη – Jessica.

– Ανοιχτή δωρεάν συνάντηση: Τετάρτη, 26/3 στο Μικρό Πολυτεχνείο, στις 8.30 μ.μ.

– Εργαστήριο & Performance: 28-29/3, με ανοιχτή spoken word performance στις 29/3 στο θέατρο Calderone.

Η ποίηση δεν είναι μόνο λέξεις. Είναι φωνή, είναι παρουσία, είναι τρόπος να ξαναβρούμε τον εαυτό μας.

Πάρε μέρος:

Αν γράφεις ποιήματα για το χαρτί, spoken word poetry ή μπάρες.

Αν σου αρέσουν οι πειραματισμοί.

Αν θέλεις να δοκιμάσεις τη γραφή μέσα στον περιορισμό.

Αν σε ενδιαφέρει η διάδραση με άλλους δημιουργούς.

Αν σε γοητεύει η performance, σου αρέσει δηλαδή η ιδέα να υποστηρίξεις το έργο σου

με την προσωπικότητά σου.

Αν θέλεις να εντοπίσεις τη δική σου συγγραφική ταυτότητα.

Αν έχεις πράγματα που θες να εκφράσεις αλλά ακόμη δεν έχεις βρει τον τρόπο.

Τεχνική γραφής

Στο workshop οι συμμετέχοντες δουλεύουν με την αυτόματη γραφή των Υπερρεαλιστών σε συνδυασμό με τη μέθοδο του cut up του Μπάροουζ και τεχνικές εστίασης. Πρόκειται για μια μέθοδο γραφής με σημείο εκκίνησης τις λέξεις και όχι το θέμα. Βασίζεται στον μη δομημένο λόγο – Keywords. Περισσότερα: https://www.electrasocial.gr/copy-of-keywords.

Πληροφορίες

Ημέρες εργαστηρίου: Παρασκευή 28/3/2025 18.00 – 22.00 και Σάββατο 29/3 14.00 – 18.00 στο Μικρό Πολυτεχνείο

Διδακτικές ώρες: 8

Αρχικό κόστος συμμετοχής: 60€

Κόστος συμμετοχής στα πλαίσια του Μικρού Πολυτεχνείου: 45€

Διαθέσιμες θέσεις: 25

Διεύθυνση: Πλατεία Αγίων Ασωμάτων 7

Για κράτηση θέσης στην ανοιχτή συνάντηση επικοινωνήστε στα τηλέφωνα:

21 0324 3306, 693 940 1170 και 698 917 6107.

Δέσμευση θέσης για το εργαστήριο πραγματοποιείται με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, των 45€ στον παρακάτω λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας:

ΙΒΑΝ GR9701108640000086400452255 / Δικαιούχος ELECTRA

Σημαντική σημείωση – βραβεία

Οι δημιουργοί των δυο spoken word poems με τα πιο εκτεταμένα χειροκροτήματα θα κερδίσουν μια δωρεάν θέση παρακολούθησης στο εργαστήριο spoken word poetry και μια στο εργαστήριο βιωματικής γραφής του Μικρού Πολυτεχνείου.

Ταυτότητα δράσης

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Στέλλα Τενεκετζή, Jessica – Ντέμη Αναγνωστούλη

Διδασκαλία: Στέλλα Τενεκετζή

Συντονίστρια ομάδας / stage manager: Jessica – Ντέμη Αναγνωστούλη

Συνδιοργάνωση: Electra Social Company – www.electrasocial.gr και Μικρό Πολυτεχνείο – https://www.mikropolytexneio.gr/

Οι συντονίστριες

Η Στέλλα Τενεκετζή ασχολείται με το συγγραφή από το 2015. Διηγήματα και ποιήματά της φιλοξενούνται σε λογοτεχνικά περιοδικά ενώ το πρώτο της βιβλίο κυκλοφόρησε το 2019. Έχει διδάξει δημιουργική και συνεργατική γραφή στον Κήπο, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), στο Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας, σε ελληνικά σχολεία της ομογένειας. Εθελοντικά διδάσκει σε ομάδες απεξάρτησης, κέντρα ημερήσια προσέλευσης αστέγων και άλλες δομές. Το 2020 ίδρυσε την Electra Social Company με κύριο σκοπό την οργάνωση και τον συντονισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και βιωματικών δράσεων. Τα προγράμματα που σχεδίασε εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Πολιτισμού. Το 2024 επιμελήθηκε το αφιέρωμα στη Spoken Word Poetry στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το 2025 επιμελείται την αντίστοιχη θεματική στο 2o Pure Identities Festival – Θεσσαλονίκη.

Σπούδασε Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ Sheffield University) ενώ από το 2004 σχεδιάζει την επικοινωνιακή πολιτική και οργανώνει την παραγωγή καλλιτεχνικών δράσεων. Θεατρικές παραγωγές της έχουν φιλοξενηθεί στο Euro Art Festival (Blagoevgrad, Βουλγαρία), Dialog Festival (Wroslaw, Poland), Tampereen Teatterikesa (Tampere, Finland), Kontrapunkt International Festival (Szczecin, Poland), Sibiu International Theatre Festival (Sibiu, Romania), Heidelberger Stuckemarkt (Χαϊδελβέργη, Γερμανία). Έχει συνεργαστεί με το Φεστιβάλ Αθηνών, Ιδρύματα Πολιτισμού, το Κ.Θ.Β.Ε., με τα περισσότερα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., με Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτισμού σε όλη την επικράτεια και πλήθος ιδιωτικών εταιρειών.

Η Jessica – Ντέμη Αναγνωστούλη γεννήθηκε το 1999 στη Θεσσαλονίκη και κυκλοφορεί με πολλά ονόματα. Έχει αυτοεκδώσει δύο ποιητικές συλλογές: “για σας είναι θα” (2017) και “post mortem” (2022). Ποιήματα και άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά και μη λογοτεχνικά περιοδικά όπως το ararouna, το zine without a crown (που κυκλοφόρησε την περίοδο της καραντίνας), το Cartel, το Σαλιγκάρι, το peekhole, την καλλιτεχνική εφημερίδα The Posttraumatic με έδρα τη Βαρκελώνη. Έγραφε και είχε το ρόλο Head of Writers στην ιστοσελίδα shrinkitout.com που δημοσιεύει άρθρα σχετικά με την ψυχολογία. Έχει συμμετάσχει σε πολλαπλά spoken word performances, έχει διοργανώσει κάποια και η ίδια, στο Poetry Slam Gr είχε την πρώτη θέση (Μαρτίου 2023).

Σπούδασε Ψυχολογία στο Ρότερνταμ και Digital Design & Web Programming ενώ ασχολείται παράλληλα με την τυπογραφία. Στο παρόν κάνει μεταπτυχιακό στη Δημιουργική Γραφή στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και μένει στην Αθήνα.