Τα DIY (do it yourself) SEMINARS όσο πάνε και πληθαίνουν.

Συνδυάζουν Cheap Art, Trash Art και Junk Style, ερωτεύονται ότι παλιό και ετερόκλητο υπάρχει στις αποθήκες μας, στηρίζονται στο LOW BUDGET ή ακόμα και στο Μηδέν Budget, αλλά και στην εθελοντική εργασία μιας δημιουργικής παρέας και φέρνουν στο φως έξυπνα μεταποιημένα αντικείμενα ή χώρους του σπιτιού μας που καθρεφτίζουν λαμπρές ιδέες. Σε όλο και περισσότερους αρέσει αυτό το καινούργιο που γεννιέται από κάτι παλιό.

Στο Εργαστήριο της Κηποτεχνίας – DIY θα ασχοληθούμε με τέτοια “δρώμενα και φαινόμενα”.

Συντονίζει η Βοτανολόγος Αρχιτέκτων: Άννα Κανέλη

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ DIY ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Workshops – εργαστήρια για τα έξι weekends:

27 – 28/5 (υποδειγματικός χώρος)

3 – 4/6

10 – 11/6

17 – 18/6

24 – 25/6

1 – 2 /7

8 – 9/7

Οι έξι Τετάρτες του Σχεδιασμού και των θεωρητικών γνώσεων:

24/5 ώρες 19:30 – 22:00 (εισαγωγική συνάντηση)

Επίσημη Έναρξη: 31/5 ώρες 19:30 – 22:00

7/6 ώρες 19:30 – 22:00

14/6 ώρες 19:00 – 21:30

21/6 ώρες 19:00 – 21:30

28/6 ώρες 19:00 – 21:30

5/7 ώρες 19:00 – 21:30

Την Παρασκευή 19/5 ώρα 19:00 η Άννα Κανέλη κατόπιν ραντεβού (2103243306) συναντά υποψηφίους – μην ξεχάσετε να προσκομίσετε φωτογραφίες των χώρων σας που βάζουν υποψηφιότητα ανακαίνισης.

Για κάθε ένα από τα εργαστήρια ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και απαιτείται έγκαιρη κράτηση (210.3252998). Τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Για την καλύτερη ενημέρωση σας επισκεφτείτε μας σε ημέρα που παρουσιάζεται το εργαστήριο που σας ενδιαφέρει.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ & ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

*Εγγραφή σε ημέρα παρουσίασης επιφέρει έκπτωση 50% στο Κόστος Εγγραφής

Η «ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΤΑ ΒΟΤΑΝΩΝ» ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

Μετά το Εργαστήριο της Αρχιτεκτονικής Μικρών Κήπων που ολοκληρώθηκε επιτυχημένα ένα πολύ πιο φιλικό στον χρήστη της διπλανής πόρτας Σχολείο Κηποτεχνίας μετά Βοτάνων ξεκινάει στο Μικρό Πολυτεχνείο και με τα μαθήματα της Τετάρτης σε πολύ εορταστική τιμή (60 €) λόγω της επετείου των 15 χρόνων του ΜΠ στην Αθήνα.

Πρώτη μας εργασία να μεταμορφώσουμε την ταράτσα του χώρου – Ισμός σε μικρό πνεύμονα – ταρατσόκηπο με βοτάνια στην καρδιά του Γκαζιού (27 & 28/5).

Και μετά θα ακολουθήσουν οι δικές σας ταράτσες και μπαλκόνια, βεράντες και αυλές.

Πέρα από τις κατασκευαστικές και σχεδιαστικές γνώσεις και εμπειρίες θα αποκτήσουμε πλήρη αντίληψη για την βότανο-φύτευση και την βοτανολογία και θα εφαρμόσουμε τις γνώσεις αυτές στα δικά μας μπαλκόνια και κήπους, χρησιμοποιώντας εύκολες και σχεδόν NO BUDGET διακοσμητικές λύσεις, αφού κατ’ εξοχήν θα μεταποιήσουμε ότι κρύβεται στις αποθήκες μας, τα παλιά και τα χαλασμένα μας δηλαδή, που θα αναβιώσουν άριστα.

Τα Σαββατοκύριακα του Ιουνίου και του μισού Ιουλίου σε έξι πολύ δημιουργικές διήμερες συναντήσεις θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε την μεταμόρφωση 6 χώρων σε μικρούς καταπράσινους παραδείσους με τη σύμφωνη γνώμη και βούληση των ιδιοκτητών τους, ενώ κάθε Τετάρτη όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθεί και το μάθημα Garden & Balcony House Lifting με Εισαγωγική Συνάντηση Γνωριμίας την Τετάρτη 24/5 όπου και θα μπουν οι βάσεις για να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας και θα αποφασιστεί ποιες ταράτσες και μπαλκόνια από όσα μας προτείνετε αξίζει να δουλευτούν ως μέσα Ιουλίου και πως.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕIΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΤΟ 2103252998

Περιορισμένες Θέσεις

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Εκδηλώνοντας από νωρίς το ενδιαφέρον σας έχετε προτεραιότητα στην κράτηση θέσης. Η Εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι εντελώς δωρεάν και δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση.