Μια ποιητική συλλογή επί σκηνής
Ο Νίκος Ζούδιαρης και ο Θράσος Καμινάκης παρουσιάζουν 18 νέους ποιητές στο κοινό:
ΝΑΣΟΣ ΑΡΩΝΗΣ
ΒΙΒΙΑΝ ΜΑΤΣΟΥΚΑ
ΒΙΚΥ ΤΖΕΛΕΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΛΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΡΜΑΝΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΣΑΠΦΩ ΜΠΟΥΧΛΑ
ΝΤΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΙΔΑΝΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΣΑΝΤΥ ΠΙΤΤΗ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΑΚΑΡΗΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΕΛΛΥ ΑΛΕΦΑΝΤΟΥ
Μπαράκι της Διδότου (Διδότου 3, Αθήνα), Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023, ώρα 20:00
Είσοδος ελεύθερη
Διοργάνωση: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΟΓΟ-ΤΥΠΟ – Σειρά Συνευρέσεις, Η ΠΟΛΗ ΖΕΙ, ΜΙΚΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ