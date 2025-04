Ορθοφωνία και Public Speaking Masterclass

Το σεμινάριο έχει βιωματικό χαρακτήρα καθώς δίνεται έμφαση στις ανάγκες της φωνής του κάθε συμμετέχοντα κι επίσης τα κείμενα και οι παρουσιάσεις που θα δουλέψουμε θα προσαρμόζονται στις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Εισηγήτρια: Μαρία Αράπογλου

Ανοιχτό Μάθημα: Τρίτη 6/5/2025, ώρες 18:30 – 20:00

Έναρξη: Τρίτη 13/5/2025

Πρόγραμμα: κάθε Τρίτη, 18:30 – 21:00

Διάρκεια: 7 + 1 διαδικτυακά μαθήματα

Κόστος: 270€ +ΦΠΑ

Λίγα λόγια για το πνεύμα του σεμιναρίου από την εισηγήτρια:

Η εκπαιδευτική μου προσέγγιση βασίζεται στην ευελιξία και στο να αφουγκράζομαι τις ανάγκες αλλά και το επίπεδο της εκάστοτε ομάδας. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό για μένα η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης με χαλαρή και ανάλαφρη διάθεση.

Θεωρώ, και το διαπιστώνω συνέχεια μέσα από την εμπειρία μου, ότι οι άνθρωποι που λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια πέρα από τη γνώση, επιδιώκουν τη δημιουργία σύνδεσης με τους άλλους και επίσης να περνάνε όμορφα παράλληλα καθώς μαθαίνουν κάτι καινούριο.

Για αυτό το λόγο ένας βασικός στόχος μου είναι να μπαίνουν σε ένα περιβάλλον χαλάρωσης σώματος και νου που είναι απαραίτητο και για τη φωνή αλλά και για τη διαδικασία μάθησης.

Δεν υπάρχει αυστηρή κριτική αλλά ενθάρρυνση και εστίαση στην αυτοπαρατήρηση.

Μαρία Αράπογλου

Voice-Actress,

Μουσικός, Μουσικοθεραπεύτρια

Στο κάθε μάθημα συνδυάζονται διαφορετικές ενότητες που αφορούν σε:

• Ασκήσεις ορθοφωνίας

• Τρόπους συνδυασμού των ασκήσεων με τον προφορικό λόγο

• Επεξεργασία γραπτών κειμένων με τέτοιο τρόπο ώστε ο γραπτός λόγος να μετατρέπεται σε προφορικό

• Τεχνικές πρακτικής και ψυχολογικής προετοιμασίας πριν την παρουσίαση

• Ασκήσεις και παραδείγματα παρουσιάσεων με συμμετοχή του καθένα

• Στο τέλος μία μίνι παρουσίαση προσωπικής επιλογής θέματος του συμμετέχοντα

Tα θέματα των ενοτήτων που θα δουλέψουμε:

• Ορθή στάση σώματος

• Ασκήσεις διαφραγματικής αναπνοής

• Ασκήσεις αντήχησης της φωνής

• Στοματοπροσωπικές ασκήσεις χαλάρωσης της μάσκας

• Ασκήσεις που αφορούν στην άρθρωση

• Συνδυαστικές ασκήσεις άρθρωσης και αναπνοής με παράλληλη φώνηση

• Κανόνες προφοράς και μελωδικότητα στον τρόπο ομιλίας

• Τι κάνει βαρετή ή ενδιαφέρουσα μια ομιλία

• Ψυχολογική προετοιμασία

• Πώς να αποφεύγουμε ανεπιθύμητα “επιφωνηματικά γεμίσματα”(fillers) στην ομιλία μας

• Ταχύτητα-Παύσεις-Τονικές διακυμάνσεις στην ομιλία

• Πώς αποφασίζουμε ποιες λέξεις είναι κυρίαρχες και πρέπει να τις τονίσουμε

• Το προσωπικό ύφος και στυλ του κάθε ομιλητή

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο:

1. Στους επαγγελματίες του λόγου όπως: Εκπαιδευτικοί όλων των διαβαθμίσεων, εισηγητές σεμιναρίων, δικηγόροι, ξεναγοί, πωλητές, δημοσιογράφοι κοκ.

2. Σε επαγγελματίες που κάνουν παρουσιάσεις σε μικρό ή μεγαλύτερο κοινό και θέλουν να γίνουν άριστοι ομιλητές

3.Σε όλες – όλους όσοι επιθυμούν να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες

4.Σε όσες – όσους θέλουν να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση όταν απευθύνονται στους άλλους

Ο αριθμός συμμετεχόντων δεν υπερβαίνει ποτέ τα 10 άτομα

Μαρία ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ – Σύντομο Βιογραφικό

Η Μαρία Αράπογλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Από το 1998 συνεργάζεται ως Αφηγήτρια – Εκφωνήτρια – Voiceover Artist με κορυφαίες εταιρίες παραγωγής ήχου ντοκιμαντέρ, διαφημιστικών σποτ, video εκπαιδευτικού και επιχειρηματικού περιεχομένου, στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αφηγείται και εκφωνεί και σε ξένες γλώσσες όπως: αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.

Διδάσκει Ορθοφωνία και δημόσια ομιλία από το 2012, συνεργαζόμενη με φορείς όπως Skywalker, New Deal, όμιλος Network, εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη, Κήπος Σεμινάρια, Κρουστόφωνο κ.α., εκπαιδεύοντας επαγγελματίες όπως: επιστήμονες – ομιλητές σε συνέδρια, τηλεφωνητές, εκπαιδευτικοί, εκφωνητές, ραδιοφωνικοί παραγωγοί, δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, δικηγόροι κ.α. Η μέθοδος που εφαρμόζει στη διδασκαλία εμποτίζεται με στοιχεία από την ενασχόλησή της με τη μουσική, τη μουσικοθεραπεία και το voice acting, και γι’αυτό δίνεται έμφαση ξεχωριστά στην προσωπικότητα και τα χαρακτηριστικά της φωνής του κάθε διδασκόμενου.

Ως μουσικοθεραπεύτρια έχει εργαστεί στην Ειδική Αγωγή, συνεργαζόμενη με την ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. Θεσσαλονίκης, τη Δημοτική Επιχείρηση Αμπελοκήπων και στην προσωπική της μονάδα μουσικοθεραπείας «Μουσικοθεραπείας Χώρος». Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με δημοτικά και ιδιωτικά ωδεία ως καθηγήτρια και συνοδός πιάνου και με σχολικές μονάδες ως καθηγήτρια μουσικής στην ειδική αγωγή. Είναι μέλος του Συνόλου Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής «ΟΡΦΕΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑ», στο οποίο συμμετέχει ως αφηγήτρια – ηθοποιός και μουσικός, παίζοντας αρχαία κιθάρα Θράκης, και λαμβάνει συχνά μέρος σε πολυάριθμες παραστάσεις και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα.

Η Μαρία σπούδασε πιάνο και μουσικοθεραπεία, σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Λονδίνο στο Trinity College of Music και ως Υπότροφος του τμήματος Μουσικοθεραπείας της Ανώτατης Σχολής Μουσικής και Δραματικής Τέχνης Guildhall School of Music and Drama, αποφοιτώντας με τους τίτλους Master of Music in Performance Studies (MMus) και Postgraduate Diploma in Music Therapy αντίστοιχα. Ολοκλήρωσε επίσης, κύκλο σπουδών Θεάτρου και Υποκριτικής του εργαστηρίου Δραματικής Τέχνης «Παράθλαση», ενώ παρακολούθησε μαθήματα Φωνητικής, τόσο στη Θεσσαλονίκη με τη Βίκυ Αλμαζίδου, όσο και στη Σχολή Guildhall του Λονδίνου, ως μέρος των σπουδών της. Συνεχίζει να μελετάει φωνητική δίπλα στην υψίφωνο Βάλια Μαυρίδου.