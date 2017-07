Όταν Τραγουδάμε Μόνοι μας τα Βράδια

Μια συναυλία που οδηγεί επί σκηνής μαθητευόμενους τραγουδιστές σε προσωπικές ερμηνείες τραγουδιών που διδάχτηκαν πλάι στην Ελισάβετ Καρατζόλη στο Μικρό Πολυτεχνείο την περίοδο 2016-17

Θα ακουστούν και τραγούδια από το CD του Μ.Π. “Νέοι Στιχουργοί στο Φως“

Συμμετέχουν: Βάσω Ανδρουλιδάκη, Βάλια Βαμβακάρη, Βασιλική Γαϊτάνη, Ντένα Δημητρακοπούλου, Μαρία Ζαχάκου, Μαρίνα Θεολόγου, Αγγελική Θεοφάνους, Αθηνά Καλλιαντά, Μιχάλης Κουτσοδήμας, Ζωή Κωνσταντάρα, Μαρία Λαμπρίδου, Εύη Ρεντίφη, Ιουλία Σακκά, Ιφιγένεια Σταυρούλα, Στέλλα Τριανταφύλλη, Αγορίτσα Τριαντογιάννη, Θεοδώρα Φινέ.

Στο πιάνο ο Μιχάλης Παπαγεωργίου

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Ανδρέας Δημητρέλης (κιθάρα) και Χάρης Τσερπέλης (μπουζούκι)

Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

Μουσική Σκηνή ΣΦΙΓΓΑ

Ακαδημίας & Ζωοδόχου Πηγής (Πεζόδρομος Κιάφας 13)

ώρα έναρξης 21:00

είσοδος με μπύρα ή κρασί 10€

Κάντε ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 211-4096149 & 6987-844845 ή ΜΕΣΩ E-MAIL

[email protected]

Πρόγραμμα Συναυλίας

ΒΑΣΩ ΓΑΪΤΑΝΗ

«RISE ME UP” ΣΤΙΧΟΙ, ΜΟΥΣΙΚΗ: SECRET GARDEN (ΣΤΙΧΟΙ: BRENDAN GRAHAM, ΜΟΥΣΙΚΗ: ROLF LOVLAND)

“ Τ’ ΑΣΤΕΡΙ ΤΟΥ ΒΟΡΙΑ» ΣΤΙΧΟΙ: ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ

«ΗΛΕΚΤΡΑ» ΣΤΙΧΟΙ: ΝΑΝΤΙΑ ΔΟΥΛΑΒΕΡΑ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΗΤΡΙΤΣΑ

«ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΣΟΥ» ΣΤΙΧΟΙ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΤΖΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

«ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ» ΣΤΙΧΟΙ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΙΟΣ

«ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓΑΠΗΣΑ» ΣΤΙΧΟΙ: ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΝΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΘΕΜΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΝΕ

«ΑΝ ΘΥΜΗΘΕΙΣ Τ’ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ» ΣΤΙΧΟΙ: ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

«ΑΝ Σ’ ΑΡΝΗΘΩ» ΣΤΙΧΟΙ: ΔΑΝΑΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

ΒΑΛΙΑ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ

«ΠΟΛΥΜΝΙΑ» ΣΤΙΧΟΙ: ΚΕΛΛΥ ΑΛΕΦΑΝΤΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ

«ΣΙΓΑ ΤΙΣ ΜΑΧΑΙΡΙΕΣ» ΣΤΙΧΟΙ: ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΛΑΣ

ΕΥΗ ΡΕΝΤΙΦΗ

«ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ ΚΛΕΦΤΗ» ΣΤΙΧΟΙ: ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΝΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

«ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΤΙΧΟΙ: ΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

«ΚΕΜΑΛ» ΣΤΙΧΟΙ: ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

«ΣΑΝ ΑΕΡΙΚΟ» ΣΤΙΧΟΙ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ

«Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΦΕΥΓΕΙ ΒΑΡΥΣ» ΣΤΙΧΟΙ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

«Ο ΜΑΥΡΟΣ ΗΛΙΟΣ» ΣΤΙΧΟΙ: ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ

ΙΟΥΛΙΑ ΣΑΚΚΑ

«Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΕΩΝ» ΣΤΙΧΟΙ: ΑΡΗΣ ΔΑΒΑΡΑΚΗΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

«ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ» ΣΤΙΧΟΙ: ΚΛΕΙΩ ΒΡΕΤΤΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΤΟΝΙΑΣ

«THE ROSE» ΣΤΙΧΟΙ, ΜΟΥΣΙΚΗ: BETTE MIDDLER

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

«ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΟΥ ΑΣΤΕΡΙ» ΠΟΙΗΣΗ: ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ, ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

«ΧΑΝΤΡΑ ΣΤΟ ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΣΟΥ» ΣΤΙΧΟΙ: ΑΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΤΡΙΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

«ΕΝΑΣ ΚΟΜΠΟΣ Η ΧΑΡΑ ΜΟΥ» ΣΤΙΧΟΙ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

«FLY ME TO THE MOON» ΣΤΙΧΟΙ, ΜΟΥΣΙΚΗ: BART HOWARD

ΝΤΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

«Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» ΣΤΙΧΟΙ: ΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

«ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΑΓΚΑΛΙΑ» ΣΤΙΧΟΙ: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ: NICK CAVE

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ

«ΜΕ ΤΣΙΓΑΡΑ ΒΑΡΙΑ» ΣΤΙΧΟΙ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΘΕΜΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

«Τ’ ΑΗ-ΓΙΩΡΓΗ-EDERLEZ» ΣΤΙΧΟΙ: ΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗ: GORAN BREGOVIC

ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΛΙΑΝΤΑ

«ΚΑΡΑΝΤΙ» ΠΟΙΗΣΗ: ΝΙΚΟΣ ΝΑΒΒΑΔΙΑΣ, ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗ: ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

«ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ» ΣΤΙΧΟΙ: ΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΚΟΥ

«Ο ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» ΣΤΙΧΟΙ: ΒΙΚΥ ΛΑΜΠΙΡΗ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΡΝΗΣ

«ΗΤΑΝΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ» ΣΤΙΧΟΙ: ΚΩΣΤΑΣ ΦΕΡΡΗΣ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ

«ΤΟ ΚΡΥΦΤΟ» ΣΤΙΧΟΙ: ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ

«ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΟ» ΣΤΙΧΟΙ: ΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ

ΟΛΗ Η ΟΜΑΔΑ

«ΔΥΟ ΛΙΜΝΕΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ» ΣΤΙΧΟΙ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ, ΜΟΥΣΙΚΗ: ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΟΥΛΑΤΖΗΣ