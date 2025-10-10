Σεμινάριο Φωτισμών Θεάτρου

To Calderone Αrt Space και το Μικρό Πολυτεχνείο σε συνεργασία με τον φωτογράφο/φωτιστή Τάσο Σκλαβούνο, διοργανώνει τρίμηνο σεμινάριο φωτισμού.

Εισηγητής: Τάσος Σκλαβούνος

Συνάντηση γνωριμίας με τον εισηγητή στον χώρο του Calderone art.space, Τετάρτη 12/11/2026 στις 18.00

Έναρξη: 26/11/2025

Πρόγραμμα: Κάθε Τετάρτη, 18:00 – 21.00

Διάρκεια: 12 δια ζώσης συναντήσεις

Κόστος: 450€ + ΦΠΑ

Το σεμινάριο θα διεξάγεται στο Calderone Art Space (Τριπτολέμου 8, Γκάζι)

Τι θα μάθουμε στο σεμινάριο

Τι είναι το φως, βασικές αρχές και κανόνες, τεχνικές Rebrand και Caravaggio. Ανάλυση πηγών φωτισμού. Εναλλακτικές πηγές φωτισμού. Κονσόλα φωτισμού. Με ποιον τρόπο φωτίζουμε μια παράσταση/ταινία/performance κλπ. Κανόνες και θέσεις σε μια παραγωγή, τι σημαίνει Φωτιστής θεάτρου και τι είναι ο Διευθυντής φωτογραφίας. Τι πρέπει να γνωρίζουμε ώστε να καταγραφεί σωστά μια καλλιτεχνική πράξη σε οποιαδήποτε μέσο (φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, κινητό), ποιους κανόνες θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Πρακτική εξάσκηση. Τελική παρουσίαση 5 λεπτών σε κάθε συμμετέχοντα στη θεατρική σκηνή του Calderone Art Space.

Mε τη λήξη του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης στου συμμετέχοντες.

Σε ποιους απευθύνεται

Το τρίμηνο αυτό σεμινάριο, απευθύνεται σε φωτογράφους, σκηνογράφους, ηλεκτρολόγους, ηθοποιούς, χειριστές, ηχολήπτες και σε όποιον ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει το φως. O μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στο σεμινάριο είναι 20 άτομα

Ο χώρος

Ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο είναι η θεατρική σκηνή του Calderone art space, στο Γκάζι, φουλ εξοπλισμένη σε θερμά και ψυχρά φώτα, κονσόλες martin καθώς και συστήματα προβολής και ήχου.

Για τους τέσσερις πρώτους που θα δηλώσουν συμμετοχή παρέχεται εκπαιδευτική χορηγία της τάξεως των 200 ευρώ, μια προσφορά της Fujifilm Hellas.

Λίγα λόγια για τον εισηγητή

O Tάσος Σκλαβούνος είναι φωτογράφος/φωτιστής. Ιδρυτικό μέλος της καλλιτεχνικής εταιρείας Modus Faciendi και του Calderone.

Ασχολείται με τη διαφημιστική και την καλλιτεχνική φωτογραφία, λάτρης των αναλογικών μηχανών και συγκεκριμένα του μεσαίου και του μεγάλου φορμά. Συνεργάτης της Fujifilm Ηellas από το 2019.

Από το 2000 επιμελείται εικαστικά θεατρικές/χορευτικές παραστάσεις με τη χρήση του φωτός, έχει φωτίσει πάνω από 250 παραστάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται με: ΜΑΙΡΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ, ΑΚΙΝ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ, ΜΕΤΡΩΝ ΑΜΕΤΡΩΝ, ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΑΛΛΕ ΡΕΤΟΥΡ, PROS IN MOTION, SUMAKO KOSEKI, ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ, 14th DAY, AKH ΔΑΒΗ, 1st BALKAN PERFORMING ARTS MARKET, ΑΓΓΕΛΟΣΚΟΝΗ, BUSTER TOONS, ΕΡΩ, ΑΛΕΚΤΩΝ, ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ, ΑΜΟROSA, ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΥΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ ΔΕΜΕΡΤΖΗ, ΜΑΝΩΛΗ ΙΩΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ ΡΕΜΙΕΔΑΚΗ, JULYEN HAMILTON, BIENNALE, ART LOCUS, ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, NOMASS, MODUS FACIENDI, ENA, BLIND TRIP ATHENS, ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ, DANCE VACUUM, SIMONE MONGELI, DEJAN DUKOVSKI, ΜΑΡΙΛΛΗ ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ (P.I.G.S.), ΦΕΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, VAULT, ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΡΕΜΟΥΝΔΟ, ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΛΩΝΟΥ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ PLOVDIV, ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΟΠΙΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΛΕΡΜΟ, ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΕΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ, ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, ΘΕΑΤΡΟ ΒΑΦΕΙΟ. TEXNIS, χοροθέατρο Λυδία Λύθος.

Ασχολείται με τον κινηματογράφο ως διευθυντής φωτογραφίας, έχει γυρίσει πάνω από 25 ταινίες μικρού μήκους, δικές του αλλά και άλλων σκηνοθετών, καθώς και trailer παραστάσεων, video clip, έχει καλύψει βιντεοσκοπώντας, διαλέξεις, εκδηλώσεις, γάμους και βαπτίσεις.

Αυτή την εποχή συνεργάζεται με ΕΡΤ, Elevsis European Capital of Culture, Walking Tour Athens, Keybee Greece, Green Properties, Kourbos Productions, VOR, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Ιδρυμα Λασκαρίδη, ΓΕΝ, Small Planet, Michalopoulos Law Firm, Μουσείο Ηρακλειδών, dreadbox.

Ειδικεύεται πάνω σε τεχνικές του 19ου αιώνα, όπως cyanotype, bichromate, albumen, platinum print, collodion, όπως και σε πειραματισμούς πάνω στην παραγωγή χημικών εμφάνισης φιλμ όπως καφεόλη, stop bath και fixer κλπ., αλλά και τη δημιουργία χειροποίητων μηχανών τύπου camera obscura, pinhole, μεγάλου και μικρού φορμά.

H φωτογραφική σειρά του, με τίτλο «Reflections» βραβεύτηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στο International Filter Photo Contest 2021 που διοργανώνεται από Kenko/Tokina/Hoya/Cokin/Formatt Hitech στην Ιαπωνία. Η βράβευση αφορά την κατηγορία «Excellent Works».