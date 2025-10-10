Σεμινάριο Υποκριτικής αρχαρίων – Μονόλογοι

Το θέατρο ξεκινά από τον λόγο και κορυφώνεται στη σκηνική πράξη.

Ο μονόλογος αποτελεί την πιο προσωπική στιγμή ενός ηθοποιού: ένας άνθρωπος, μια ιστορία, ένα βλέμμα προς το κοινό.

Στον νέο αυτόν κύκλο μαθημάτων θα εστιάσουμε στη δύναμη του θεατρικού μονολόγου, μέσα από τεχνικές υποκριτικής, σωματικής έκφρασης, φωνής και ρυθμού. Οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν πάνω σε επιλεγμένους θεατρικούς μονολόγους και θα οδηγηθούν βήμα – βήμα στην επί σκηνής παρουσίαση, με αφετηρία την προσωπική ανακάλυψη και κατάληξη τη μοιρασιά με το κοινό.

Θεματολογία του σεμιναρίου

Τεχνικές αναπνοής, φωνής και φωνητικής τοποθέτησης

Σύνδεση σώματος και λόγου

Ανάλυση και ερμηνεία θεατρικού μονολόγου

Αυτοσχεδιασμός και δημιουργικότητα

Ανάπτυξη σκηνικής παρουσίας και αυτοπεποίθησης

Εμβάθυνση στον ρόλο και τις συναισθηματικές αποχρώσεις

Προετοιμασία για σκηνική παρουσίαση και επικοινωνία με το κοινό

Εισηγήτρια: Μαίρη Μαραγκουδάκη

Ηθοποιός – σκηνοθέτις. Πλήρες βιογραφικό: https://www.calderone.gr/about/

Ανοιχτό μάθημα: 10/11/2025

Έναρξη: 24/11/2025

Πρόγραμμα: Κάθε Δευτέρα, 19:00 – 21:00

Διάρκεια: 12 δια ζώσης μαθήματα

Πρόβες: 8 επιπλέον πρόβες μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων

Κόστος: 400€ + ΦΠΑ

Παράσταση: Παρουσίαση σε κοινό στο Calderone Art Space πριν το Πάσχα του 2026

Χώρος διεξαγωγής: Calderone Art Space (Τριπτολέμου 8, Γκάζι)

Για ποιους είναι αυτό το σεμινάριο

Για όσους θέλουν να κάνουν το πρώτο τους βήμα στον χώρο της υποκριτικής

Για ανθρώπους που επιθυμούν να εξερευνήσουν την προσωπική τους φωνή και έκφραση μέσα από τον θεατρικό μονόλογο

Για εκείνους που αναζητούν μια βιωματική εμπειρία σκηνής και την επαφή με το κοινό

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στο θέατρο

Αυτό το σεμινάριο περιλαμβάνει

12 δίωρα μαθήματα υποκριτικής

8 πρόβες προετοιμασίας

Τελική παράσταση σε κοινό στο Calderone Art Space

Βεβαίωση παρακολούθησης με την ολοκλήρωση του κύκλου

Ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων

Μάθημα 1: Εισαγωγή στην υποκριτική, ασκήσεις φωνής και σώματος, αναπνοή και παρουσία.

Μάθημα 2: Ανάλυση και κατανόηση κειμένου, μελέτη θεατρικών μονολόγων.

Μάθημα 3: Σωματική έκφραση και κίνηση – σύνδεση σώματος και λόγου.

Μάθημα 4: Αυτοσχεδιασμός και δημιουργικότητα – ασκήσεις αυθορμητισμού.

Μάθημα 5: Σκηνική παρουσία και αυτοπεποίθηση – διαχείριση άγχους, στάση σώματος.

Μάθημα 6: Δημιουργία σκηνικών συνθηκών – αλληλεπίδραση με τον χώρο και τα αντικείμενα.

Μάθημα 7: Εμβάθυνση στον ρόλο – ψυχολογική και συναισθηματική διάσταση του χαρακτήρα.

Μάθημα 8: Ερμηνευτικές επιλογές και απόδοση – δοκιμές με διαφορετικές προσεγγίσεις.

Μάθημα 9: Σκηνική συνεργασία και ομαδικότητα – ανάπτυξη εμπιστοσύνης και ρυθμού.

Μάθημα 10: Ανατροφοδότηση και βελτίωση – σχόλια από την εισηγήτρια και την ομάδα.

Μάθημα 11: Τελική προετοιμασία – ολοκλήρωση και σταθεροποίηση μονολόγων.

Μάθημα 12: Προσομοίωση παράστασης – εξάσκηση παρουσία «κοινού» εντός ομάδας.

Μετά τα μαθήματα, θα ακολουθήσουν οι πρόβες και η τελική παράσταση.