Το βιωματικό εργαστήριο “Personal Branding for Artists” είναι σχεδιασμένο για να σε υποστηρίξει συμβουλευτικά στη διαδικασία δημιουργίας της μοναδικής και αναγνωρίσιμης καλλιτεχνικής σου ταυτότητας, και στον τρόπο που θα την επικοινωνήσεις αποτελεσματικά στους συνεργάτες σου και στο κοινό που σου ταιριάζει.

Εισηγήτρια: Μαρία Γεωργαλά

MSc Επικοινωνιολόγος /Σύμβουλος Σταδιοδρομίας /Mentor επιχειρηματικότητας

Συνάντηση γνωριμίας: 1/11/2024

Έναρξη: 8/11/2024

Πρόγραμμα: κάθε δεύτερη Παρασκευή, 18:30 – 20:30

Διάρκεια: 4+1 διαδικτυακές συναντήσεις

Κόστος: 160€ + ΦΠΑ

Τι σημαίνει «Επικοινωνώ την καλλιτεχνική μου ταυτότητα»

Είσαι δημιουργός που ασχολείσαι επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά με οποιαδήποτε μορφή Τέχνης;

Έχεις κατανοήσει τα μοναδικά στοιχεία που διαφοροποιούν την καλλιτεχνική σου ταυτότητα;

Είναι κάποιες φορές που νιώθεις αμήχανα με το να επικοινωνήσεις τα δημιουργήματά σου στο ευρύ κοινό; Ή μήπως θέλεις, αλλά απλά δε γνωρίζεις τον τρόπο ;

Μπορείς να υπερασπιστείς τις καλλιτεχνικές σου δημιουργίες σε μια συνεργασία, χωρίς να τις υπερτιμήσεις ή να τις υποτιμήσεις λαμβάνοντας υπόψη σου το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τις έχεις δημιουργήσει;

Το βιωματικό εργαστήριο “Personal Branding for Artists” είναι σχεδιασμένο για να σε υποστηρίξει συμβουλευτικά στη διαδικασία δημιουργίας της μοναδικής και αναγνωρίσιμης καλλιτεχνικής σου ταυτότητας, και στον τρόπο που θα την επικοινωνήσεις αποτελεσματικά στους συνεργάτες σου και στο κοινό που σου ταιριάζει.

Τι θα μάθεις κοντά μας:

• Βασικές αρχές του προσωπικού branding: Τι είναι το personal branding και γιατί είναι απαραίτητο για τους καλλιτέχνες. Κατανόηση του κοινωνικού πλαισίου.

• Ανάπτυξη της καλλιτεχνικής ταυτότητας: Πώς να εντοπίσεις και να αναδείξεις τα μοναδικά σου χαρακτηριστικά και την προσωπική σου ιστορία στην Τέχνη

• Personal branding και career storytelling: πες την ιστορία σου αλλιώς

• Τα 4 C ‘s στην ανάπτυξη δεξιοτήτων (soft skills) Critical Thinking, Creativity, Collaboration and Communication

Λόγω του βιωματικού χαρακτήρα του εργαστηρίου και της συμβουλευτικής διαδικασίας, ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 άτομα.

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια:

Η Μαρία Γεωργαλά σπούδασε Κοινωνιολογία, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημοσιογραφία στην Αθήνα. Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Παρίσι στον τομέα της Επικοινωνίας και Πληροφορίας. Κατέχει τη διεθνή επαγγελματική πιστοποίηση, Σύμβουλου Σταδιοδρομίας, GCDF (Global Career Development Facilitator), από τον Οργανισμό NBCC

Έχει εκπαιδευτεί στη Βασική Συστημική Προσέγγιση στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ) και στις αρχές της Καταξιωτικής (appreciative) συμβουλευτικής στο Κέντρο Συστημικής Θεραπείας THESYS.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον επιχειρηματικό τομέα. Δραστηριοποιείται ως σύμβουλος σταδιοδρομίας ενηλίκων και εφήβων και ως Μέντορας Επιχειρηματικότητας. Δουλεύει με βιωματικό τρόπο με άτομα και ομάδες, σε θέματα επικοινωνίας, ενδυνάμωσης, ανάπτυξης ήπιων δεξιοτήτων, personal branding και διαχείρισης συγκρούσεων.

Ποιήματα και διηγήματά της έχουν δημοσιευτεί σε έντυπα και ηλεκτρονικά λογοτεχνικά περιοδικά. Ασχολείται με τη στιχουργική και τραγούδια της έχουν μελοποιηθεί και περιλαμβάνονται σε συλλογικές δισκογραφικές παραγωγές.

Tα παραμύθια της «Το συναχωμένο αεροπλανάκι» και «Το παραμύθι με τα χλομά μάγουλα», κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ζαχαράκη. Από τις εκδόσεις Φίλντισι κυκλοφόρησαν τα «Αυτονόητα».