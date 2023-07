ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ



Εκδηλώνοντας από νωρίς το ενδιαφέρον σας έχετε προτεραιότητα στην κράτηση θέσης. To κάθε ένα από τα εργαστήρια έχει το δικό του κόστος. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Απαιτείται έγκαιρη προκράτηση. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.







ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΟΝΟΜΑ *

ΕΠΩΝΥΜΟ *

ΤΟ EMAIL ΣΑΣ *

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ *

Επιλέξτε το Σεμινάριο με Άμεση Έναρξη: * Σεμινάριο Αριθμολογία Αφηγηματικό Coaching Βιωματική Γραφή Βιωματικό Θέατρο Δημιουργική Γραφή Αρχαρίων Δημιουργική Γραφή: Αφήγηση Ζωής Δημιουργική Γραφή στη Σύρο – Το Alter Ego στο χαρτί Διαδραστική Γραφή Διακόσμηση & Interior Design Επιδραστικό Διήγημα – Η Πλοκή στην Αφήγηση Η Λίνα Νικολακοπούλου στο Μικρό Πολυτεχνείο Η Μελίνα Τανάγρη στο Μικρό Πολυτεχνείο Κοπτική Ραπτική Αρχαρίων Κοπτική Ραπτική για Παντελόνι Μικρή Λογοτεχνική Φόρμα: Αφήγημα Μπονζάι Μορφές Τέχνης που γίνονται Τραγούδια – Σεμινάριο Στιχουργικής Ο Νίκος Ζούδιαρης στο Μικρό Πολυτεχνείο Ορθοφωνία & Αγωγή του Προφορικού Λόγου Web Ραδιοφωνικό Ντοκιμαντέρ (Podcast) Σεμινάριο για το Montage Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής στην Κύμη Εύβοιας Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής και Ανάγνωσης BookLab Σεμινάριο Εικονοληψίας Σεμινάριο Ελεύθερου Σχεδίου Σεμινάριο Ελεύθερου Σχεδίου Προχωρημένων Σεμινάριο Ζωγραφικής Σεμινάριο Ζωγραφικής Προχωρημένων Σεμινάριο Συγγραφής Σεναρίου Σεμινάριο Φωτογραφίας με στόχο Ομαδική Έκθεση Στην Αγορά του “Δάνειου Χρόνου” – Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής Τομέας Ραδιοφώνου: Τέχνη και Τεχνική της συνέντευξης Φωτογραφία Αρχαρίων Personal Styling Personal - plus size - styling Spoken Word Studio Υποκριτικής Online 6 Μικρές Ιστορίες Τέχνης Σεμινάριο Σκηνογραφίας/Ενδυματολογίας Fiction, Crime & Mystery – Δημιουργική Γραφή

Ποιο σας Ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε στο άμεσο μέλλον: Μελλοντικά Σεμινάρια Αριθμολογία Αφηγηματικό Coaching Βιωματική Γραφή Βιωματικό Θέατρο Δημιουργική Γραφή Αρχαρίων Δημιουργική Γραφή: Αφήγηση Ζωής Δημιουργική Γραφή στη Σύρο – Το Alter Ego στο χαρτί Διαδραστική Γραφή Διακόσμηση & Interior Design Επιδραστικό Διήγημα – Η Πλοκή στην Αφήγηση Η Λίνα Νικολακοπούλου στο Μικρό Πολυτεχνείο Η Μελίνα Τανάγρη στο Μικρό Πολυτεχνείο Η Φωνητική για το Τραγούδι σε 12 βήματα Κοπτική Ραπτική Αρχαρίων Κοπτική Ραπτική για Παντελόνι Μικρή Λογοτεχνική Φόρμα: Αφήγημα Μπονζάι Μορφές Τέχνης που γίνονται Τραγούδια – Σεμινάριο Στιχουργικής Ο Νίκος Ζούδιαρης στο Μικρό Πολυτεχνείο Ορθοφωνία & Αγωγή του Προφορικού Λόγου Ραδιοφωνικό Ντοκιμαντέρ (Podcast) Σεμινάριο για το Montage Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής στην Κύμη Εύβοιας Σεμινάριο Εικονοληψίας Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής και Ανάγνωσης BookLab Σεμινάριο Ελεύθερου Σχεδίου Σεμινάριο Ελεύθερου Σχεδίου Προχωρημένων Σεμινάριο Ζωγραφικής Σεμινάριο Ζωγραφικής Προχωρημένων Σεμινάριο Συγγραφής Σεναρίου Σεμινάριο Φωτογραφίας με στόχο Ομαδική Έκθεση Στην Αγορά του “Δάνειου Χρόνου” – Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής Τομέας Ραδιοφώνου: Τέχνη και Τεχνική της συνέντευξης Φωτογραφία Αρχαρίων Personal Styling Personal - plus size - styling Spoken Word Studio Υποκριτικής Online 6 Μικρές Ιστορίες Τέχνης Σεμινάριο Σκηνογραφίας/Ενδυματολογίας Fiction, Crime & Mystery – Δημιουργική Γραφή Masterclass Στιχουργικής για τον Νίκο Ξυδάκη

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΙ ΡΟΜΠΟΤ; *

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΟΡΜΑΣ