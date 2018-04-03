Στα Ίχνη του Οδυσσέα Ελύτη

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Στα Ίχνη του Οδυσσέα Ελύτη

  • Η ΜΑΡΙΑΝΙΚΗ ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗ & Ο ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΙΟ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ.
  • ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ.
  • ΜΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΕΙΝΑΙ 250€ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 200€.
  • ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΜΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ 120€.

Η βραδιά ενημέρωσης για το ανοιξιάτικο ταξίδι αναμένεται να οριστεί εντός Απριλίου. INFO: 2103243306 & 6937100641

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Εκδηλώνοντας από νωρίς το ενδιαφέρον έχετε προτεραιότητα στην κράτηση θέσης. Η Εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι εντελώς δωρεάν και δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση. Για κάθε ένα από τα εργαστήρια ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και απαιτείται έγκαιρη κράτηση. Τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

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