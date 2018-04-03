Στα Ίχνη του Οδυσσέα Ελύτη
- Η ΜΑΡΙΑΝΙΚΗ ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗ & Ο ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΙΟ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ.
- ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ.
- ΜΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΕΙΝΑΙ 250€ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 200€.
- ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΜΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ 120€.
Η βραδιά ενημέρωσης για το ανοιξιάτικο ταξίδι αναμένεται να οριστεί εντός Απριλίου. INFO: 2103243306 & 6937100641