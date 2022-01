Η Αθηνά Νικολάου είναι εικαστικός της συμπαγούς γλυπτικής, της ζωγραφικής επιφάνειας και των κατασκευών. Ιδιαίτερα την απασχολούν ζητήματα χώρου και πλαστικότητας με αφετηρία αφηγήσεις βασισμένες σε εμπειρίες προσωπικές, πάνω σε μεταφορικές και χρηστικές τελετουργικές χειρονομίες, με έμφαση στην επαφή με τον πραγματικό μύθο, τη δοξασία, τη λατρευτική διάθεση και την ενσώματη πράξη μέσω των εφήμερων παρεμβάσεων, μέσα στην πόλη και τις καθημερινές τροχιές. Διδάσκει καλές και εφαρμοσμένες τέχνες.

Υπ. Διδάκτωρ στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π., τομέας ΙΙΙ, 2019 – 2021.

Κάτοχος MFA degree στη Γλυπτική (Master in Fine Arts) at the Edinburgh College of Fine Arts Heriot-Watt University, U.K.

Πτυχιούχος της Σχολής Καλών Τεχνών του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/κης.

Υπότροφος εξωτερικού του Ι.Κ.Υ