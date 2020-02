ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ



Εκδηλώνοντας από νωρίς το ενδιαφέρον έχετε προτεραιότητα στην κράτηση θέσης. Η Εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση. Για κάθε ένα από τα εργαστήρια ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και απαιτείται έγκαιρη προκράτηση. Τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας.







ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΟΝΟΜΑ *

ΕΠΩΝΥΜΟ *

ΤΟ EMAIL ΣΑΣ *

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ *

Επιλέξτε το Σεμινάριο με Άμεση Έναρξη: Σεμινάριο Αργυροχρυσοχοΐας Αρχαρίων Αριθμολογία Αριθμολογία στην Σύρο Αφήγηση Παραμυθιού Βιωματική Γραφή και Ποίηση Βιωματικό Θέατρο Δημιουργική Γραφή Αρχαρίων Δημιουργική Γραφή: Κώδικες Μυθοπλασίας Διακόσμηση & Interior Design Ελεύθερο Σχέδιο Ελεύθερο Σχέδιο Προχωρημένων Εργαστήριο Ζωγραφικής - Σπουδή στο Χρώμα Εργαστήρι Καλλιγραφίας Εργαστήριο Υποκριτικής για Παράσταση Εργαστήριο Montage Εργαστήριο Video Art Έξι Μικρές Ιστορίες Τέχνης Η Λίνα Νικολακοπούλου στο Μικρό Πολυτεχνείο Ιστορία & Αισθητική Κινηματογράφου Κοπτική Ραπτική Αρχαρίων Κοπτική Ραπτική για Παντελόνι Μικρή Λογοτεχνική Φόρμα: Αφήγημα Μπονζάι Μικρό Μουσικό Σχολείο Στίχου Μικρογλυπτική σε Χαρτί με Φως Ο Παύλος Παυλίδης στο Μικρό Πολυτεχνείο Ορθοφωνία & Αγωγή του Προφορικού Λόγου Ορθοφωνία Προχωρημένων Ραδιοφωνικό Workshop Creative Listening Σεμινάριο Αφήγηση Ζωής Σεμινάριο Ραδιοφώνου Σκηνογραφία με πρακτική σε Παράσταση Σπουδή στο Χρώμα : Ελαιογραφία & Μεικτές Τεχνικές Στιχοποίηση για την Δημιουργία Τραγουδιών Στιχουργική & Μελοποίηση Στίχου Στιχουργική & Μουσική Παραγωγή Τραγουδιού Στιχουργική με τον Νίκο Ζούδιαρη Φωνητική για το Τραγούδι Φωτογραφία Αρχαρίων Φωτογραφίας Προχωρημένων Φωτισμοί Θεάτρου Books’ Club & Lab Fashion Design Filmschool: Ταχύρυθμο Εργαστήριο Εικονοληψίας Κινηματογράφου Make-Up: Η τέχνη της Προσωπικότητας Personal Styling

Ποιο σας Ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε στο άμεσο μέλλον: Μελλοντικά Σεμινάρια 7 Μαθήματα για την Κωμωδία Atelier Γραφής για την Μικρή Φόρμα και το Αφήγημα Μπονζάι BooklaB Fashion Design Fashion Faux: Ραπτική και Σχεδιασμός Ρούχου με ελεύθερο Πατρόν Film Production Graphic Design Journal Art Masterclass Βιωματικής Γραφής Masterclass Βιωματικού Θεάτρου Montage Make-Up Personal Styling Photo Lomography Workshop Workshop Σκηνογραφίας Video Art Αργυροχρυσοχοΐα Αρχαρίων Αργυροχρυσοχοΐα Προχωρημένων Αριθμολογίας & Αυτοματικής Γραφής Αυτόματη Γραφή Βιωματική Γραφή Αρχαρίων Βιωματική Γραφή Προχωρημένων Βιωματικό Θέατρο Βιωματικά Εργαστήρια Χοροθεραπείας Δημιουργική Γραφή Δημιουργική Γραφή: Κώδικες Μυθοπλασίας Διαδραστική Γραφή Διακόσμηση Ελεύθερο Σχέδιο Εικαστικό Σεμινάριο Mixarteck Εικονοληψία Κινηματογράφου Εργαστήρι Αρωματοποιίας Εργαστήριο για Λογοτεχνικό PROJECT με στόχο την έκδοση Εργαστήριο για τη Δημιουργία Τραγουδιών Εργαστήρι Στίχου με τον Νίκο Ζούδιαρη Εργαστήριο Στιχουργικής: Κύκλοι Τραγουδιών Εργαστήριο Συγγραφής Μυθιστορήματος Ζωγραφική Αρχαρίων: Σπουδή στο Χρώμα Ζωγραφική Προχωρημένων με στόχο την Ομαδική Έκθεση Η Λίνα Νικολακοπούλου στο Μικρό Πολυτεχνείο Θεατρική Γραφή Θεατρικό Παιχνίδι για Performance Θεραπευτικά Βότανα & Φυτικά Καλλυντικά Ιστορία Τέχνης: Δέκα Ιστορίες Τέχνης Ιστορία Τέχνης: Σουρεαλισμός Ιστορία Κινηματογράφου Καλλιγραφία Κινηματογραφικό Εργαστήριο Ντοκιμαντέρ Κοπτική – Ραπτική Αρχαρίων Κοπτική Ραπτική για Παντελόνι Κόσμημα – Μακραμέ Αρχαρίων Κόσμημα – Μακραμέ Προχωρημένων Κώδικες Μυθοπλασίας Μικρό Μουσικό Σχολείο: Στιχουργική & Μελοποίηση Τέχνη & Τεχνική του Στίχου: Ύφος & Μετρική Ο Κύκλος των Κρυμμένων Ποιητών Ορθοφωνία & Αγωγή του Προφορικού Λόγου Ορθοφωνία Προχωρημένων Παιχνίδια Αυτόματης Γραφής: Μια Στάση Μετά Πηλοπλαστική Ποίηση Ραδιοφωνικό Workshop Creative Listening Ραδιόφωνο Σκηνογραφία Ενδυματολογία Η Σκηνογραφία και η Ενδυματολογία στον Κινηματογράφο & την Τηλεόραση Στιχοποίηση Στιχουργική Αρχαρίων Στιχουργική Γραφή με τον Νίκο Ζούδιαρη Στιχουργική Προχωρημένων (ΚΥΚΛΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ) Συγγραφή και Αφήγηση Παραμυθιού Σεμινάριο Συγγραφής Σεναρίου ΤΕΧΝΗ: Ουσιαστικό, Γένους Θηλυκού Τέχνη & Τεχνική του Στίχου Τραγουδοποϊια Υποκριτική Αρχαρίων Φωνητική & Ερμηνεία για το Τραγούδι Φωτισμοί Θεάτρου Φωτογραφία Αρχαρίων Φωτογραφία Προχωρημένων

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΙ ΡΟΜΠΟΤ; *

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΟΡΜΑΣ