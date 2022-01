Επιλέξτε το Σεμινάριο με Άμεση Έναρξη: *

Σεμινάριο Αριθμολογία Αφηγηματικό Coaching Βιωματική Γραφή – Ο Κύκλος του Υπαρξισμού Βιωματικό Cyber Theatre on line ΒOOK LAB: Η Μαγεία της Αφήγησης Δημιουργική Γραφή Αρχαρίων Διακόσμηση & Interior Design Εργαστήρι Καλλιγραφίας Εφαρμοσμένη Σκηνογραφία σε συνδυασμό με την Ενδυματολογία Θεάτρου Εργαστήρι Συγγραφής Παραμυθιού – Τα Εγκιβωτισμένα Παραμύθια Εργαστήριο Εικαστικών Κατασκευών – Μικρογλυπτική Η Λίνα Νικολακοπούλου στο Μικρό Πολυτεχνείο Η Μελίνα Τανάγρη στο Μικρό Πολυτεχνείο Ιστορίας Κινηματογράφου On Line Καρατερίστες Μονόλογοι & Προσωπογραφίες Κοπτικής Πατρόν Web Κοπτική Ραπτική Αρχαρίων Κώδικες Μυθοπλασίας Μικρή Λογοτεχνική Φόρμα: Αφήγημα Μπονζάι Μίκρο-γλυπτική για κατασκευή Κούκλας Μουσικό Web Radio Ο Νίκος Ζούδιαρης στο Μικρό Πολυτεχνείο Ορθοφωνία & Αγωγή του Προφορικού Λόγου Web Παύλος Παυλίδης School of Lyrics WEB Σεμινάριο για το Εικαστικό Χειροποίητο Κόσμημα Σεμινάριο Εικονογράφησης Παιδικού Βιβλίου Σεμινάριο Εικονοληψίας και Θεατρικού Φωτισμού Σεμινάριο Ελεύθερου Σχεδίου Σεμινάριο Ζωγραφικής Σεμινάριο Ραπτικής – Η τέχνη της Ραπτομηχανής Σενάριο και Σκηνοθεσία μέσω του Αυτοβιογραφικού Σινεμά Στιχοποίηση για την Δημιουργία Τραγουδιών Στιχουργική: Ύφος και Τεχνική WEB Τεχνικές Αφήγησης Το Θέατρο στο Χαρτί – Μονόλογοι και Μονόπρακτα Τομέας Ραδιοφώνου: Τέχνη και Τεχνική της συνέντευξης Φωτογραφία Αρχαρίων WEB Film's Cool and Easy Make-Up: Η τέχνη της Προσωπικότητας Personal Styling Studio Υποκριτικής Online Workshop για την Διαφήμιση 6 Μικρές Ιστορίες Τέχνης