Εικαστικό εργαστήρι τρισδιάστατων κατασκευών από χαρτί (παπιέ μασέ)

Χειροποίητες γιορτινές και εποχιακές εικαστικές κατασκευές με μικρογλυπτική σε χαρτί με μια εικαστικό που εξειδικεύεται σε μεικτές τεχνικές και εικαστικούς πειραματισμούς.

Εισηγήτρια: Σεβαστή Χατζησαββίδου

Εισαγωγικό Ανοιχτό Μάθημα: 14/11/2022 (κατόπιν κράτησης)

Πρόγραμμα: κάθε Δευτέρα 18:15 – 20:15

Διάρκεια: 11 + 1 συναντήσεις

Κόστος: 6 μαθήματα ως τα Χριστούγεννα 2022 100€ + ΦΠΑ, 6 μαθήματα από 9 Ιανουαρίου 2023 100€ + ΦΠΑ

Ο κύκλος και των 12 μαθημάτων 180€ +ΦΠΑ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη τεχνικών και μέσων που ενεργοποιούν τη φαντασία και προκύπτουν μέσα από διαφορετικές γνωστικές αισθητικές & καλλιτεχνικές διεργασίες.

Μέσα από τη «Μικρογλυπτική της Εφημερίδας και της Χαρτόκουτας» και των τεχνικών Παπιέ Μασέ εκφράζεται πλήρως η δημιουργικότητα του κάθε συμμετέχοντα σε ένα σχετικό εργαστήριο. Ιδέες με απλά σχήματα μεταμορφώνονται σε διακοσμητικές ή εικαστικές φόρμες μέσα από την αξιοποίηση ποικίλων υλικών και την ανακύκλωση του χαρτιού. Έτσι οδηγούμαστε βήμα βήμα σε τρισδιάστατες κατασκευές που ίσως και κάποιες από αυτές να φωτίζονται παίρνοντας ζωή.

Η Δομή του Εργαστηρίου

• Εισαγωγή στις τεχνικές του σεμιναρίου και γνωριμία με τα διαφορετικά είδη θεματικών κατασκευών, χρηστικών ή διακοσμητικών.

• Εμβάθυνση σε όλα τα στάδια μιας τρισδιάστατης κατασκευής.

• Στήσιμο κατασκευής με χαρτόκουτα και διαμόρφωση με χαρτοταινίες.

• Πέρασμα της κατασκευής με κόλλα ταπετσαρίας και ατλακόλ ώστε η κατασκευή να γίνει συμπαγής σαν ξύλο.

• Βάψιμο – ζωγραφική με χρώματα (σκόνες αγιογραφίας και ακρυλικά) αναμειγμένα με ατλακόλ. Πέρασμα με λούστρο – βερνίκι νερού ώστε να ολοκληρωθεί και να αδιαβροχοποιηθεί η κατασκευή.

• Φωτισμός της κάθε κατασκευής, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

Οι Συμμετέχοντες:

Άνθρωποι κάθε ηλικίας χωρίς προηγούμενη ενασχόληση υποχρεωτική με τις εικαστικές τέχνες θα «μυηθούν» σε τεχνικές που μαζί με τον αισθητικό τους προσανατολισμό επισύρουν και μια «θεραπευτική» συνθήκη μέσα από ένα DIY (Do It Yourself) workshop των 11 +1 εισαγωγική συναντήσεων. Στα μαθήματα θα έχουν ολοκληρώσει 5 τουλάχιστον κατασκευές

Μαζί θα φτιάξουμε τα Χριστουγεννιάτικα δώρα μας και τα διακοσμητικά που μας εμπνέουν με Κατασκευές όπως μπισκοτόσπιτο (με ή χωρίς φως), πέταλα, Αγιοβασίληδες, μπολ για χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα, μπάλες χριστουγεννιάτικες, αστέρια, αγγελάκια, τάρανδους και άλλα πολλά.

Αυτό είναι και το πρώτο μέρος του Εργαστηρίου ως τις γιορτές, στο οποίο κανείς μπορεί να συμμετέχει χωρίς υποχρεωτική συμμετοχή στον κύκλο του 2023. Από τη Δευτέρα 9/1 ξεκινάει κύκλος μαθημάτων στον οποίο μπορεί κανείς να ενταχθεί χωρίς να έχει προηγούμενη εμπειρία ή συμμετοχή σε κάτι παρόμοιο.

Στο μεθεόρτιο αυτό κλίμα που υποδέχεται Αποκριές και Καθαρή Δευτέρα θα καταπιαστούμε με μάσκα, τοτέμ, κούκλα, καπέλο, χαρταετό και κηροπήγιο.

Υλικά:

Χαρτόνι άσπρο – γκρι (50 επί 70)

Κοπίδι, ψαλίδι

Χάρτινοι κύλινδροι διάφορων διαστάσεων (χαρτί υγείας, κουζίνας)

Χαρτοταινία

Εφημερίδες

Χαρτί του μέτρου (γκρι – καφέ)

Κόλλα ταπετσαρίας

Κόλλα ξυλόκολλα – ατλακόλ κρυσταλιζέ

Πινέλα

Χρώματα ακρυλικά και πλαστικά

Βερνίκι νερού

σύρμα

ξυλάκια για σουβλάκι

Χαρτοπολτός (τον δημιουργούμε εμείς)

Χαρτί υγείας

χαρτί κουζίνας