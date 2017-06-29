Street Academy στις γειτονιές της Αθήνας
1 – 11 Ιουλίου & 1 – 11 Οκτωβρίου 2017
«Έλα να εκφράσεις τη ματιά σου για την Αθήνα μέσα τα κείμενά σου και την Τέχνη σου»
ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
- 10 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΒΟΛΤΕΣ (ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ & ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ) ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΗΣ
- «ΞΕΝΑΓΟΙ» 20 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ & ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (1 ΩΣ 11/7 & 1 ΩΣ 11/10)
- WORKSHOPS ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΒΟΛΤΑ
- ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ
- 100 (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΦΩΣ
- 15 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: ΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ 2017
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟ 2103243306 ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ Α΄ΠΕΡΙΟΔΟ: 1 – 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
- ΣΥΝΕΙΡΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ & ΚΟΛΛΑΖ (1/7) ΘΗΣΕΙΟ (ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ)
- ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΦΗ & ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (4/7) ΚΕΝΤΡΟ (ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)
- ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (7/7) ΕΘΝ. ΚΗΠΟΣ (ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ-ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗ)
- ΠΟΙΗΣΗ & ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ (10/7) ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ (ΠΕΤΡΙΔΟΥ-ΦΑΣΟΥΛΑΣ)
- ΤΡΑΓΟΥΔΙ & GRAPHIC DESIGN (11/7) ΠΛΑΚΑ (ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ-ΑΝΔΡΕΟΥ)
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ Β΄ΠΕΡΙΟΔΟ: 1 – 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ & ΚΟΣΜΗΜΑ – ΕΞΑΡΧΕΙΑ (ΚΟΕΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ)
- ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΗ & ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ – ΨΥΡΡΗ (ΜΑΓΚΟΣ-ΛΑΜΠΡΙΔΗ)
- ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ & ΚΕΡΑΜΙΚΗ – ΝΕΚΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ (ΓΚΟΦΑ-ΒΛΑΣΤΟΣ)
- ΠΑΡΑΜΥΘΙ & ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ (ΛΥΝΤΖΕΡΗΣ-ΦΛΩΡΑΚΗΣ)
- ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ & ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ – ΓΚΑΖΙ (ΖΑΧΑΡΑΚΗ-TANAΓΡΗ)
ΤΟ ΘΕΜΑ & ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ STREET ACADEMY:
Έλα να μεταμορφώσουμε 10 Σημεία της Πόλης : 10 διαφορετικές δράσεις που συνδυάζουν το λόγο και την εικόνα μέσα από διάφορες τέχνες:
Δημιουργική & Αυτόματη Γραφή, Μυθοπλασία, Παραμύθι, Ποίηση, Στιχουργική, Εικονογράφηση, Ζωγραφική, Φωτογραφία, Κεραμική, Κόσμημα, Graphic Design.
Διδάσκουν 20 δάσκαλοι Γραφής & Εικαστικών Τεχνών
Ο σκοπός μας μια έκθεση με Λόγο και Εικόνα για τα 15 χρόνια Μικρό Πολυτεχνείο.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ: Λ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ: Γ. ΛΥΝΤΖΕΡΗΣ
- ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑ 2103252998 / 2103243306
- Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΗ ΕΧΕΙ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ -ΙΣΟ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ!
- ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟ 4/9