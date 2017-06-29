Street Academy στις γειτονιές της Αθήνας

Street Academy στις γειτονιές της Αθήνας

 

Street Academy στις γειτονιές της Αθήνας

1 – 11 Ιουλίου & 1 – 11 Οκτωβρίου 2017

«Έλα να εκφράσεις τη ματιά σου για την Αθήνα μέσα τα κείμενά σου και την Τέχνη σου»

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

  • 10 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΒΟΛΤΕΣ (ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ & ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ) ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΗΣ
  • «ΞΕΝΑΓΟΙ» 20 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ & ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (1 ΩΣ 11/7 & 1 ΩΣ 11/10)
  • WORKSHOPS ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΒΟΛΤΑ
  • ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ
  • 100 (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ) ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ΦΩΣ
  • 15 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: ΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΟ 2103243306 ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ Α΄ΠΕΡΙΟΔΟ:  1 – 11 ΙΟΥΛΙΟΥ

  1. ΣΥΝΕΙΡΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ & ΚΟΛΛΑΖ (1/7) ΘΗΣΕΙΟ (ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ)
  2. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΦΗ & ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ (4/7) ΚΕΝΤΡΟ (ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)
  3. ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (7/7) ΕΘΝ. ΚΗΠΟΣ (ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ-ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗ)
  4. ΠΟΙΗΣΗ & ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ (10/7) ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ (ΠΕΤΡΙΔΟΥ-ΦΑΣΟΥΛΑΣ)
  5. ΤΡΑΓΟΥΔΙ & GRAPHIC DESIGN (11/7) ΠΛΑΚΑ (ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ-ΑΝΔΡΕΟΥ)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ Β΄ΠΕΡΙΟΔΟ:  1 – 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

  1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ & ΚΟΣΜΗΜΑ – ΕΞΑΡΧΕΙΑ (ΚΟΕΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ)
  2. ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΗ & ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ – ΨΥΡΡΗ (ΜΑΓΚΟΣ-ΛΑΜΠΡΙΔΗ)
  3. ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ & ΚΕΡΑΜΙΚΗ – ΝΕΚΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ (ΓΚΟΦΑ-ΒΛΑΣΤΟΣ)
  4. ΠΑΡΑΜΥΘΙ & ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ (ΛΥΝΤΖΕΡΗΣ-ΦΛΩΡΑΚΗΣ)
  5. ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ & ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ – ΓΚΑΖΙ (ΖΑΧΑΡΑΚΗ-TANAΓΡΗ)

ΤΟ ΘΕΜΑ & ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ STREET ACADEMY:

Έλα να μεταμορφώσουμε 10 Σημεία της Πόλης : 10 διαφορετικές δράσεις που συνδυάζουν το λόγο και την εικόνα μέσα από διάφορες τέχνες:

Δημιουργική & Αυτόματη Γραφή, Μυθοπλασία, Παραμύθι, Ποίηση, Στιχουργική, Εικονογράφηση, Ζωγραφική, Φωτογραφία, Κεραμική, Κόσμημα, Graphic Design.

Διδάσκουν 20 δάσκαλοι Γραφής & Εικαστικών Τεχνών

Ο σκοπός μας μια έκθεση με Λόγο και Εικόνα για τα 15 χρόνια Μικρό Πολυτεχνείο.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ: Λ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ: Γ. ΛΥΝΤΖΕΡΗΣ 

  • ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑ 2103252998 / 2103243306
  • Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΗ ΕΧΕΙ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ -ΙΣΟ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ!
  • ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
  • ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟ 4/9


Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

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Για κάθε ένα από τα εργαστήρια ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και απαιτείται έγκαιρη κράτηση. Τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Εκδηλώνοντας από νωρίς το ενδιαφέρον έχετε προτεραιότητα στην κράτηση θέσης.

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